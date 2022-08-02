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Происшествия2 августа 2022 12:04

93 мошенника праздновали в июле победу над жителями Мордовии

Общий ущерб потерпевших составил 12 323 384 рубля
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-служба МВД РМ, лидерами по потерям стали планировавшие заработать на электронных торгах – 3 млн.

Более 2,5 миллионов местные жители потеряли после звонков лжесотрудников правоохранительных органов и банков -2,5 млн.

Немного им уступили покупатели товаров посредством сети Интернет – 2,4 млн.

Почти 1 млн передали жители республики мошенникам за обещания решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности их родственников, якобы совершивших дорожное происшествие, в которых пострадали люди.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять денежные средства за помощь в получении сверхприбыли при участии в электронных торгах, быть внимательными при покупке товаров в сети Интернет.

Если позвонившие представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.