Пензенцев приглашают на обследования органов полости рта

Все желающие смогут пройти обследование органов полости рта методом аутофлюоресцентной стоматоскопии, который позволяет выявить злокачественные новообразования слизистой оболочки на ранних стадиях.
До 5 августа осмотр можно пройти с 9 до 14 часов в следующих отделениях пензенской стоматологической поликлиники:
– Каменка, ул. Белинского, 5;
– Пенза, ул. Лазо, 4 (отделение № 4);
– Пенза, проспект Строителей, 60А (отделение № 5).
С 8 по 12 августа:
– Пенза, ул. Володарского, 69 (отделение № 1);
– Пенза, ул. Леонова, 19 (отделение № 2);
– Пенза, ул. Фабричная, 14А (отделение № 3);
– Пенза, ул. Кижеватова, 6 (отделение № 8);
– Пенза, ул. Вадинская, 6 (отделение № 6).
При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.