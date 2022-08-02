Пензенцев приглашают на обследования органов полости рта

Все желающие смогут пройти обследование органов полости рта методом аутофлюоресцентной стоматоскопии, который позволяет выявить злокачественные новообразования слизистой оболочки на ранних стадиях.

До 5 августа осмотр можно пройти с 9 до 14 часов в следующих отделениях пензенской стоматологической поликлиники:

– Каменка, ул. Белинского, 5;

– Пенза, ул. Лазо, 4 (отделение № 4);

– Пенза, проспект Строителей, 60А (отделение № 5).

С 8 по 12 августа:

– Пенза, ул. Володарского, 69 (отделение № 1);

– Пенза, ул. Леонова, 19 (отделение № 2);

– Пенза, ул. Фабричная, 14А (отделение № 3);

– Пенза, ул. Кижеватова, 6 (отделение № 8);

– Пенза, ул. Вадинская, 6 (отделение № 6).

При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.