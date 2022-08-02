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Здоровье2 августа 2022 11:47

Пензенцев приглашают на обследования органов полости рта

Осмотры пройдут в рамках акции «Защити себя от рака»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Все желающие смогут пройти обследование органов полости рта методом аутофлюоресцентной стоматоскопии, который позволяет выявить злокачественные новообразования слизистой оболочки на ранних стадиях.

До 5 августа осмотр можно пройти с 9 до 14 часов в следующих отделениях пензенской стоматологической поликлиники:

– Каменка, ул. Белинского, 5;

– Пенза, ул. Лазо, 4 (отделение № 4);

– Пенза, проспект Строителей, 60А (отделение № 5).

С 8 по 12 августа:

– Пенза, ул. Володарского, 69 (отделение № 1);

– Пенза, ул. Леонова, 19 (отделение № 2);

– Пенза, ул. Фабричная, 14А (отделение № 3);

– Пенза, ул. Кижеватова, 6 (отделение № 8);

– Пенза, ул. Вадинская, 6 (отделение № 6).

При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.