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Общество2 августа 2022 11:26

В Пензенской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Об этом подробнее рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Данная акция проводится в нашем регионе ежегодно по поручению губернатора Олега Мельниченко.

- В нашей области проживают около пяти тысяч семей, которым нужна помощь в подготовке детей к школе, – отметил Алексей Качан. – Реестр потенциальных получателей уже сформирован в каждом муниципальном районе и городском округе.

Министр призвал присоединиться к акции представителей бизнеса, сотрудников государственных и общественных организаций, органов власти и местного самоуправления и неравнодушных граждан и передать ранцы, форму, обувь и канцелярские принадлежности в пункты приема. Главный из них открылся на базе Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи.

- Уточнить всю интересующую вас информацию, а также адреса пунктов приема можно по телефону «горячей линии» 8-800-511-01-17, - подчеркнул министр.