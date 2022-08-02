В Мордовии суд рассмотрит дело 70-летнего мужчины, застрелившего сожительницу из ружья

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Все произошло 14 мая в деревне Малые Ичалки. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в 72-летнюю потерпевшую, которая приходилась ему сожительницей. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Мужчину задержали в доме. В ходе допроса свою причастность к произошедшему он не отрицал и пояснил следователю СК, что ссора произошла из-за того, что сожительница стала попрекать его, что он ничего не делает и живет за ее счет.

Следствием мужчине также предъявлено обвинение в незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В ходе осмотра места происшествия была обнаружена металлическую банку с порохом, которую обвиняемый нашел несколько лет назад в сарае.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.