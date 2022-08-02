Учебно-тренировочный лагерь пензенских поисковиков прошел на Сурском оборонительном рубеже

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Рабочая группа проекта «В тылу ковавшие Победу» регионального отделения Поисковое движение России организовала полевой учебно-тренировочный лагерь «Живая память поколений». Проект был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

Лагерь был организован на одном из участков оборонительного Сурского рубежа около села Возрождение, где в годы Великой Отечественной местное население строило линию обороны.

Подручными средствами в мерзлой земле возводились противотанковые рвы, траншеи, окопы и блиндажи, командные пункты и ДОТы.

Оборонительный рубеж был возведен за 45 дней и должен был преградить дорогу противнику на город Куйбышев (ныне Самара).

Участники лагеря изучили сохранившиеся элементы фортификации, историю строительства рубежа обороны, прошли курс обучения в «Школе молодого поисковика».

В рамках работы лагеря состоялись занятия по оказанию первичной доврачебной помощи, ориентированию на местности, туристической подготовке, а также основам работы с металлодетекторами и навигаторами.