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Общество2 августа 2022 5:33

Поздравление О.В. Мельниченко с Днем Воздушно-десантных войск РФ

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! Поздравляю вас с праздником – Днем Воздушно-десантных войск Российской Федерации!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Десантные войска по праву считают элитой Вооруженных Сил. Доблесть, отвага, мужество, стойкость, беззаветная любовь к Родине – эти качества по праву стали визитной карточкой «крылатой пехоты».

«Голубые береты» покрыли себя неувядаемой славой в суровые годы Великой Отечественной войны, при выполнении интернационального долга в «горячих» точках планеты.

Сегодня военнослужащие ВДВ России участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины. Среди них немало и наших земляков. Как их деды и прадеды, они проявляют профессионализм и высокий уровень боевой подготовки. Уверен, что ребята сохранят и приумножат ратные традиции старших товарищей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!