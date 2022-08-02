В Саранске убийце матери суд назначил принудительные меры медицинского характера

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Доказательства, собранные следственным отделом по Ленинскому району Саранска СУ СК РФ по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 35-летнего мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В феврале 2022 года мужчина в ходе ссоры с 63-летней матерью, с которой они проживали вдвоем, избил ее руками и ногами, а также нанес удары молотком по голове.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

В рамках расследования уголовного дела в отношении фигуранта проводилась судебная психиатрическая экспертиза. Согласно выводам эксперта, мужчина страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость.

Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и применил в отношении него принудительные меры медицинского характера.