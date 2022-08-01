Жилой дом «Утро» в пензенской Терновке предлагает ипотеку под 0,01% годовых

Фото предоставлено застройщиком

«Столь доступной ипотека на новостройку стала на базе различных программ господдержки и благодаря дополнительному субсидированию от застройщика. Ипотеку можно взять на срок до 30 лет на сумму до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%. Не стоит откладывать покупку мечты: самое время попрощаться с арендой и сказать «привет» собственной квартире», - сказала Светлана Курышева, руководитель отдела продаж жилого дома «Утро».

Своя квартира меньше, чем за 11 тысяч в месяц** – такова примерная сумма ежемесячного платежа по кредиту.

Жилой дом «Утро» расположен в центральной части Терновки в 10-15 минутах езды от исторического центра. Рядом есть все, что необходимо для жизни: детские сады, школы, торговые центры, остановка общественного транспорта в шаговой доступности. При этом окна вашего дома будут выходить на Суру, а расположение в секторе частной жилой застройки даст ощущение загородной жизни.

Фото предоставлено застройщиком

Основной материал - старый добрый кирпич, который дает тепло и звукоизоляцию, обеспечивает оптимальный микроклимат. Собственная котельная позволит сэкономить деньги на коммунальных платежах. Отделка «White box». Огороженная территория, просторная парковка, современный двор с зонами отдыха для детей и взрослых – все это о жилом доме «Утро».

Общая готовность объекта составляет 34,70%, строители уже возводят 7 этаж из 10.

Более подробную информацию можно узнать в офисе продаж жилого дома "Утро", который расположен по адресу: улица Терновского,102, телефон: 7 (8412) 50-96-42.

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*Процентная ставка 0,01 % годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования, в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Срок действия указанной процентной ставки – 360 месяцев. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей - для иных регионов Российской Федерации. Первоначальный взнос – от 15% до 80% (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита – не более 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 года (включительно).

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 25.07.2022 г. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

** Расчет ежемесячного платежа произведен по квартире стоимостью 3126300 р., увеличенной на 689625 р., с первоначальным взносом 572925 р. и суммой кредита 3243000 р., при сроке кредита 300 месяцев, по ставке 0,01% годовых. Расчет является примерным и не является публичной офертой. За консультацией и расчетом необходимо обратиться к менеджерам компании-застройщика по телефону 7 (8412) 50-96-42.

Сайт застройщика и проектная декларация - https://utrodom.com