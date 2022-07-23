В детской больнице Кузнецка введен в эксплуатацию новый наркозно-дыхательный аппарат

«Аппарат предназначен для использования в ежедневной анестезиологической практике для пациентов любой возрастной категории, включая новорожденных, - поясняет заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии, врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Сычев. – Новое оборудование отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности и удобный пользовательский интерфейс».

Созданный на основе самых современных технологий, аппарат WATO EX-35 имеет специальные возможности, чтобы упростить работу медицинского персонала, а для пациента обеспечить максимально возможный комфорт и полную безопасность.

Средства на приобретение аппарата в размере более 4 миллионов рублей выделены из регионального бюджета.