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Здоровье23 июля 2022 13:37

В детской больнице Кузнецка введен в эксплуатацию новый наркозно-дыхательный аппарат

Умная техника WATO-EX-35 поможет врачам детской больницы лечить юных жителей Кузнецка
Источник:kp.ru

«Аппарат предназначен для использования в ежедневной анестезиологической практике для пациентов любой возрастной категории, включая новорожденных, - поясняет заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии, врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Сычев. – Новое оборудование отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности и удобный пользовательский интерфейс».

Созданный на основе самых современных технологий, аппарат WATO EX-35 имеет специальные возможности, чтобы упростить работу медицинского персонала, а для пациента обеспечить максимально возможный комфорт и полную безопасность.

Средства на приобретение аппарата в размере более 4 миллионов рублей выделены из регионального бюджета.