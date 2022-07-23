В Пензе похитителю трех бутылок виски грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

С заявлением о краже в отдел полиции №5 УМВД России по г. Пензе обратилась директор магазина. Женщина пояснила, что из торгового зала неизвестный совершил хищение трех бутылки виски стоимостью более 3 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления участковыми уполномоченными полиции был установлен мужчина 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник дал признательные показания: взял бутылки, убедившись, что за ним не наблюдают, после чего вышел из магазина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.