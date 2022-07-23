Компания «СтанкоМашСтрой» намерена достичь 100% локализации оборудования до конца года

Для достижения поставленных целей планируется вовлечение современных производителей в деятельность станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш».

В частности, в ходе визита пензенских промышленников на машиностроительный завод «ТоМаСт» речь зашла о выпуске шпинделей для станков, которые собираются в нашем регионе. Руководитель завода Дмитрий Гордон заявил о готовности приступить к производству в ближайшее время.

Олег Кочетков выразил уверенность, что, именно кластерный подход способен стать драйвером не только импортозамещения, но и полной технологической независимости в машиностроении.