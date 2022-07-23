Полицейские Пензенской области приняли участие в акции «Донор в погонах»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Рядом со зданием регионального управления был развернут мобильный пункт забора крови.

Заполнив анкету, пройдя медосмотр, полицейские приступали к сдаче крови.

По мнению медицинских работников, сотрудники органов внутренних дел являются наиболее подготовленными донорами, так как они уделяют пристальное внимание своему здоровью, регулярно проходя медосмотры, поэтому и показатели крови у них всегда в норме.

Полицейские всегда откликаются на просьбу медиков по сдаче крови, так как понимают, что от этого зависит жизнь и здоровье людей.

«Мы все уверены, что сданная кровь кому-то окажет помощь, - поделился своим мнением начальник УРЛС УМВД России по Пензенской области полковник внутренней службы Константин Фролов.