Прокуратура Пензенской области проведет прямую линию по защите прав предпринимателей

По информации пресс-службы прокуратуры региона, цель мероприятия - обеспечение соблюдения прав предпринимателей, получение информации о доступности для них мер господдержки, в том числе, дополнительно введенных в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов.

Целью диалога также является получение информации о наличии фактов административного давления со стороны контрольных (надзорных) органов, своевременности расчетов по исполненным муниципальным и госконтрактам, а также по другим вопросам.

Горячая линия будет работать с 25 по 29 июля 2022 года.

О фактах нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности можно сообщить в прокуратуру области по телефону: 8(8412) 32-90-76 (в понедельник-четверг с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45).

Кроме того, для предпринимателей продолжает действовать прямая линия прокурора области.

Соответствующие обращения можно направлять на специально созданный адрес электронный почты: pnz.predprim@58.mailop.ru.