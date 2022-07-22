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Общество22 июля 2022 9:14

Пензенская школьница победила в Международном конкурсе «Большая перемена»

Ученица 7 «А» класса средней школы №64 Ульяна Шумарова признала лучшей среди учащихся 5-7 классов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Школьница уже второй раз участвует в этом конкурсе. В прошлом году Ульяна добралась до финала, но до победы ей не хватило нескольких баллов. В этот раз учащаяся вошла в число 660 финалистов. Всего же за победу боролись полтора миллиона человек.

Финал «Большой перемены» проходил в Международном детском центре «Артек». Участники выполняли индивидуальные задания, а после разрабатывали и защищали перед экспертами социальные проекты на тему «Планета и ее обустройство».

Теперь Ульяна Шумарова за свои старания отправится в путешествие по крупным городам нашей страны, а также посетит озеро Байкал и космодром «Восточный».