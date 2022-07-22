В Пензе отметят День физкультурника

В этот день с 11:00 жителей и гостей города ждут соревнования и игры. В частности, все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу «Оранжевый мяч». Для этого необходимо собрать команду и до 25 июля отправить заявку на сайте международной системы ФИБА.

Также в рамках Дня физкультурника впервые в нашем регионе состоится фестиваль «Игры ГТО», в ходе которого командам предстоит пройти несколько этапов и показать свою силу, скорость и ловкость.

В 14:00 в ККЗ «Пенза» пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника