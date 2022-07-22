Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт22 июля 2022 8:24

В Пензе отметят День физкультурника

Мероприятия пройдут 12 августа на Юбилейной площади
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В этот день с 11:00 жителей и гостей города ждут соревнования и игры. В частности, все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу «Оранжевый мяч». Для этого необходимо собрать команду и до 25 июля отправить заявку на сайте международной системы ФИБА.

Также в рамках Дня физкультурника впервые в нашем регионе состоится фестиваль «Игры ГТО», в ходе которого командам предстоит пройти несколько этапов и показать свою силу, скорость и ловкость.

В 14:00 в ККЗ «Пенза» пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника