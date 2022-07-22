Арбитражный суд Мордовии удовлетворил иск и.о. прокурора республики

Арбитражный суд Республики Мордовия 19.07.2022 удовлетворил иск и.о. прокурора республики к МКУ Ельниковского муниципального района «Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и ООО «Монтажремстрой» о признании недействительным договора аренды сооружений коммунальной инфраструктуры от 05.08.2021 и обязании возвратить имущество.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, основанием оспаривания сделки явилось нарушение установленного законом порядка передачи в пользование объектов коммунального назначения.

В отношении объектов водоснабжения, имеющих значительный период эксплуатации (более 5 лет), установлен специальный порядок передачи прав владения и пользования – по концессионным соглашениям. Порядок призван обеспечивать более широкие по сравнению с арендой возможности реализации инвестиционных программ по модернизации и замене морально устаревшего оборудования на объектах жилищно-коммунального назначения.

Срок эксплуатации спорного имущества (водопроводных и канализационных сетей, артскважин, водонапорных скважин и башен и др.) на момент заключения сделки превышал 5 лет (введены в эксплуатацию в период с 1962 г. по 2018 г.), соответственно, их передача в пользование могла быть осуществлена только по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения.

Решение суда в законную силу не вступило.