В Пензенской области вынесен приговор покушавшемуся на убийство из ревности мужчине

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Утром, из-за того, что гость стал оказывать знаки внимания сожительнице, хозяин дома схватился за нож и нанес сопернику не менее шести ударов по телу и шее.
Затем вся компания легла спать.
«Скорую» злоумышленник вызвал ишь через несколько часов, и пострадавший был госпитализирован.
Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Шемышейского района за покушение на убийство.
В ходе следствия и судебного разбирательства он содержался под стражей.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы и штрафа в размере 20 тысяч рублей, с учетом неотбытого наказания по предыдущим приговорам за нанесение побоев и мошенничество в сфере кредитования.
Приговор не вступил в законную силу.