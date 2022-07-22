В Пензенской области вынесен приговор покушавшемуся на убийство из ревности мужчине

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Утром, из-за того, что гость стал оказывать знаки внимания сожительнице, хозяин дома схватился за нож и нанес сопернику не менее шести ударов по телу и шее.

Затем вся компания легла спать.

«Скорую» злоумышленник вызвал ишь через несколько часов, и пострадавший был госпитализирован.

Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Шемышейского района за покушение на убийство.

В ходе следствия и судебного разбирательства он содержался под стражей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы и штрафа в размере 20 тысяч рублей, с учетом неотбытого наказания по предыдущим приговорам за нанесение побоев и мошенничество в сфере кредитования.

Приговор не вступил в законную силу.