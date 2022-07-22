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Происшествия22 июля 2022 5:55

В Пензенской области вынесен приговор покушавшемуся на убийство из ревности мужчине

Ночью 27 марта в дом к нему и его сожительнице в селе Старое Захаркино пришел в гости односельчанин, оставшийся у них ночевать
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Утром, из-за того, что гость стал оказывать знаки внимания сожительнице, хозяин дома схватился за нож и нанес сопернику не менее шести ударов по телу и шее.

Затем вся компания легла спать.

«Скорую» злоумышленник вызвал ишь через несколько часов, и пострадавший был госпитализирован.

Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Шемышейского района за покушение на убийство.

В ходе следствия и судебного разбирательства он содержался под стражей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы и штрафа в размере 20 тысяч рублей, с учетом неотбытого наказания по предыдущим приговорам за нанесение побоев и мошенничество в сфере кредитования.

Приговор не вступил в законную силу.