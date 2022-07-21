Валерий Лидин провел встречу с членами общественной организации «Тепло семьи»

«Тепло семьи» - это клуб замещающих родителей, открытый в 2014 году в Малой Сердобе. Задача организации – помощь семьям, в которых воспитываются приемные дети. Сейчас клуб приобретает статус автономной некоммерческой организации, который позволит ему получать поддержку в виде грантов.

- Клуб «Тепло семьи» хорошо известен и за пределами региона, - отметил Валерий Лидин. - За 8 лет более 200 детей, благодаря вам, получили самое главное в своей жизни — семью, тепло, любовь и заботу. Вы подаете всему нашему обществу пример доброты, участия и душевной щедрости.

Спикер регионального парламента вручил почетные грамоты замещающим родителям. После церемонии награждения состоялось обсуждение новых перспектив работы. В планах клуба - и создание центра, где будут оказывать помощь семьям узкопрофильные специалисты: психологи, социальные работники, педагоги.