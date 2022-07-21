Олег Мельниченко и Вячеслав Фетисов обсудили реализацию экологических проектов в регионе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Сегодня экологические проблемы, все, что связано с климатическими изменениями, качеством продуктов питания – важная тема. Вода тоже в ближайшее время станет одним из главных ресурсов – и экономическим, и политическим, и общечеловеческим», – обозначил векторы диалога Вячеслав Фетисов.

Делясь впечатлениями о своем первом посещении Пензы, он назвал ее красивым и зеленым городом.

Одной из тем обсуждения стал общественный проект «Экопарк «Ласточкины горы», реализуемый по инициативе общественности. Его цель – создание места для отдыха горожан с сохранением естественных зеленых насаждений.

В 2020 году в рамках реализации проекта расчищены и обустроены две площадки, установлены лавочки, урны, информационные стенды и навигационные указатели.

Кроме того, разработан проект по благоустройству территории вокруг родника – источника, подпитывающего озеро Ласточкиных гор.

Вячеслав Фетисов поддержал проводимую в регионе работу по оздоровлению окружающей среды, нацелил на активное привлечение молодежи к решению проблем экологии.

«Мы готовы все инициативы, связанные с охраной природы, поддерживать», – констатировал губернатор.

Продолжая тему экологического просвещения, стороны отметили ключевую роль Всероссийского общества охраны природы, необходимость развития тематических молодежных организаций.

«Это очень позитивная история – вовлечение детей и подростков в вопросы охраны природы, возрождение и поддержка движений «Зеленые патрули», «Юннаты», «Эколята», члены которых участвовали в очистке водоемов, проводили субботники, собирали макулатуру», – отметил глава региона.

Отдельное внимание губернатор и прославленный российский спортсмен уделили вопросу популяризации хоккея в Пензенской области.

«Я готов приглашать пензенских тренеров на практику, чтобы они познакомились с советским и российским опытом, опытом Европы и Канады», – озвучил инициативу Вячеслав Фетисов.

Олег Мельниченко подтвердил интерес пензенцев к этому виду спорта.

«Для хоккея в Пензенской области созданы хорошие условия, есть много площадок, где занимается большое количество ребят», – пояснил он.

Стороны договорились о продолжении совместной деятельности по привлечению молодежи к здоровому образу жизни.