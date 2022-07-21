Что делать, если передали неверные показания прибора учета?

Фото предоставлено пресс-службой компании

В случае, когда отправленные показания меньше, чем фактические, достаточно передать правильные данные ещё раз. Сделать это можно любым способом: на официальном сайте, через личный кабинет или мобильное приложение, по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48.

Если переданные показания больше фактических, скорректировать их можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза». На главной странице выберите раздел «Расчёты за электроэнергию / Провести перерасчёт». Введите номер лицевого счета, верные показания прибора учёта и прикрепите в качестве подтверждения фотографию счётчика.

Пользователи личного кабинета и мобильного приложения «ТНС энерго» могут отправить аналогичную заявку из раздела «Обращения». Специалисты компании исправят неверные показания в дистанционном режиме, а правильные данные прибора учета появятся в следующей квитанции.