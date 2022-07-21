В Саранске к 2 годам лишения свободы условно приговорен предприниматель

Фото: Пресс-служба МВД РМ Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Мужчина признан виновным в оказании детям услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья.

Следствием и судом установлено, что в мае 2021 года в сквере по улице Марины Расковой в Саранске мужчина установил аттракцион «Батут Дракон», состоящий из трех воздушных компрессоров и батута.

При этом услуги по посещению данного аттракциона, предназначенного для детей в возрасте до 6 лет, не отвечали требованиям безопасности.

В результате 5-летнюю девочку допустили на батут без разъяснения ей и ее родителям правил нахождения на аттракционе.

Ввиду отсутствия контроля со стороны предпринимателя и его работников во время спуска с башни батута девочка упала с высоты не менее 1,2 метра.

Пострадавшая получила телесные повреждения в виде закрытого перелома левой плечевой кости и ссадины правого предплечья, которые повлекли вред здоровью средней степени тяжести.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.