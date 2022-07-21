В поселке Мичуринский Пензенского района прошел фестиваль «Активное долголетие»

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Проект «Активное долголетие» направлен на привлечение сельских жителей старше 50 лет к систематическим занятиям физической культурой, а также сохранению и укреплению здоровья людей старшего и пожилого возраста.

В программу фестиваля вошли занятия по различным направлениям: мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, семинар по современным способам коммуникации, обучение комплексу физкультурных упражнений для самостоятельных занятий, танцевальный флешмоб «Синий платочек», занятие по скандинавской ходьбе.

Участников фестиваля приветствовал советник министра физической культуры и спорта региона Руслан Кузнецов. Фестиваль «Активное долголетие» продолжится на следующей неделе. Заключительное мероприятие проекта состоится 26 июля в Городищенском районе.