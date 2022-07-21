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Здоровье21 июля 2022 5:48

В поселке Мичуринский Пензенского района прошел фестиваль «Активное долголетие»

В третьем фестивале, состоявшемся 19 июля, приняли участие представители Пензенского, Мокшанского, Шемышейского и Лопатинского районов
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Проект «Активное долголетие» направлен на привлечение сельских жителей старше 50 лет к систематическим занятиям физической культурой, а также сохранению и укреплению здоровья людей старшего и пожилого возраста.

В программу фестиваля вошли занятия по различным направлениям: мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, семинар по современным способам коммуникации, обучение комплексу физкультурных упражнений для самостоятельных занятий, танцевальный флешмоб «Синий платочек», занятие по скандинавской ходьбе.

Участников фестиваля приветствовал советник министра физической культуры и спорта региона Руслан Кузнецов. Фестиваль «Активное долголетие» продолжится на следующей неделе. Заключительное мероприятие проекта состоится 26 июля в Городищенском районе.