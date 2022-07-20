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Происшествия20 июля 2022 18:18

В Саранске после падения из открытого балконного окна на 5 этаже погиб двухлетний мальчик

В квартире малолетний находился с мамой и старшей сестрой
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По факту гибели ребенка Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках расследования уголовного дела будут изучены условия жизни несовершеннолетнего, также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за воспитание ребёнка.