В Саранске суд рассмотрит дело о разбое, убийстве женщины и поджоге ее автомобиля

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Утром 28 июля 2021 года возле учебного ботанического сада в Октябрьском районе Саранска он обратил внимание на незнакомку, подъехавшую на автомобиле «Volkswagen Polo» на приусадебный участок.

Убедившись, что женщина находится одна, напал на нее, требуя передачи денежных средств. Ни при ней, ни в автомашине денег не оказалось. Затем мужчина совершил убийство, и, отогнав автомобиль подальше в лесополосу, поджег его вместе с убитой.

Сгоревший автомобиль с костными останками был обнаружен в тот же день.

В кратчайшие сроки следователи, криминалисты регионального СК и полицейские установили подозреваемого.

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Саранска завершено, ему предъявлено обвинение в разбое, убийстве, угоне и умышленном уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога.

В рамках расследования следователем СК проделан значительный объем работы: допросы свидетелей, изучение видео с камер видеонаблюдения, установленных вблизи места происшествия и запечатлевших обвиняемого, экспертизы, подтверждающие причастность обвиняемого к инкриминированным деяниям.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Мордовия.