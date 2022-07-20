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Происшествия20 июля 2022 9:22

До 5 лет лишения свободы грозит двум пензенцам, угнавшим «ВАЗ-2106»

Ночью они совершили хищение автомобиля, припаркованного у дома жителя села Поперечное Пензенского района
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены двое пензенцев 2002 и 2003 годов рождения, причастных к краже транспортного средства.

Молодые люди дали признательные показания. Похищенное имущество было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.