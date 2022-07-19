В Пензенской области следователи СК разыскивают без вести пропавшего Романа Худобина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

До настоящего времени его местонахождение не известно.

По факту безвестного исчезновения Худобина Романа Геннадьевича 31 октября 1981 года рождения Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело.

Роман Худобин зарегистрирован по месту жительства в квартире по улице Ленина в Сердобске.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза карие.

Был одет в камуфляжные штаны, куртку синего цвета, майку светло-серого цвета, кроссовки белого цвета.

При наличии информации о местонахождении Худобина Романа Геннадьевича или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)63-64-96 или в полицию по телефону 02.