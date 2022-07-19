Пензенские полицейские задержали вандала, повредившего памятник в центре города

13 июля неизвестный мужчина повредил памятник в сквере Дениса Давыдова в Пензе. Благодаря записям с камер наблюдения, правоохранителям удалось установить приметы предполагаемого злоумышленника.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области, в минувшие выходные гражданин, подходящий под описание, был задержан. Сейчас правоохранители устанавливают, является ли поврежденный объект культурным наследием. Исходя из этого, и будет решаться вопрос об ответственности, которую понесет за свои действия вандал.

По факту проводится проверка.