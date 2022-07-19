Компания «СтанкоМашСтрой» расширила список партнеров по литейному производству

Фото: «СтанкоМашСтрой»

Производство расположено в селе Бессоновка. Специалисты осуществляют литье чугуна, стали, алюминия, бронзы, меди. Продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТа по размерам и формам, необходимым заказчику.

Для предприятия «СтанкоМашСтрой» компания «Интерстрой» отливают станины, рамы и более десяти наименований различных комплектующих для производства универсальных станков серии СТ16К20 и станков с ЧПУ серии СТ16А25.

Олег Кочетков отметил большой потенциал предприятия в решении задач по импортозамещению и поздравил рабочих с Днём металлурга, который отмечался в России накануне. Он поблагодарил коллектив за добросовестный труд, мастерство и верность профессии, а также обратил особое внимание на необходимость внедрения современных технологий и расширение компетенций, что является важными составляющими дальнейшего развития промышленности и укрепления экономики.

В ходе диалога были затронуты вопросы корректировки реализации совместных проектов в период санкций, когда растут потребности отечественного рынка. Речь шла об усовершенствовании стратегии и алгоритмов работы, когда на первый план выходят темы дальнейшей кооперации и локализации для достижения прорывного технологического суверенитета государства.

Кроме того, пензенский промышленник познакомил коллег с деятельностью первого в стране станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш», который специализируется на разработке и производстве металлообрабатывающего оборудования, а также узлов и компонентов для станкостроительной отрасли.