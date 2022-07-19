В Пензе полицейские проводят проверку по факту падения ребенка из окна четвертого этажа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Ребёнок находился дома вместе с родителями, братом и сестрой.

Мать и отец отлучились на кухню для приготовления обеда.

В ходе игры ребята открыли створку окна настежь.

Младшая девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку, в результате чего выпала из окна.

Пострадавшая была госпитализирована в областную детскую больницу им. Филатова с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция Пензы напоминает!

Не оставляйте окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок.

Москитные сетки не предназначены для защиты от падений! Ребёнок считает москитную сетку такой же крепкой, как оконное стекло и опирается на неё.

Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.

Не ставьте возле подоконников мебель, по которой ребенок может забраться.

Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

Элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь и здоровье ребенка!