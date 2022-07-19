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Происшествия19 июля 2022 6:29

В Пензе осуждены пятеро организаторов незаконного въезда в РФ иностранцев

Троим пензенцам и двум москвичам назначено наказание от полутора до двух лет лишения свободы и штрафы по 50 тысяч рублей каждому
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, с мая по ноябрь 2019 года указанные лица, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали подачу в УВМ УМВД России по Пензенской области около 300 поддельных ходатайств работодателей, заказчиков работ (услуг) о привлечении якобы высококвалифицированных иностранных специалистов, трудовых договоров с ними и гарантийных писем (обязательств) на иностранных граждан.

При этом преступники были достоверно осведомлены, что вышеуказанные иностранные граждане в действительности не будут работать по указанным направлениям деятельности.

Приговором Ленинского районного суда им назначено наказание от полутора до двух лет лишения свободы и штрафы по 50 тысяч рублей каждому

Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.