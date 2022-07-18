Правоохранители Мордовии обсудили безопасность детей в период купального сезона

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

С начала текущего года на водоемах республики утонули пятеро несовершеннолетних.

Представитель регионального управления СК Наталья Афанасьева отметила, что по всем фактам гибели несовершеннолетних на водоёмах следователи проводят доследственные проверки - устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

И уже сейчас можно сказать, что это, в том числе, безответственность и беспечность родителей и законных представителей: купание детей в необорудованных местах, отсутствие контроля за ними, незнание подростками правил поведения на водных объектах.

Начальник отделения организации деятельности ПДН республиканского МВД Алексей Киреев рассказал о профилактической работе, проводимой сотрудниками полиции в рамках летнего оздоровительного сезона.

В текущем году в детских оздоровительных учреждениях региона проведено более 300 профилактических мероприятий, где ребятам рассказали о действиях в экстремальных ситуациях, о безопасности на водных объектах.

Представитель регионального МЧС Александр Романов призвал родителей, а также иных законных представителей, всех взрослых, находящихся на водоемах совместно с детьми, внимательнее к ним относиться, особенно к малолетним, осуществлять непрерывный контроль, не оставлять детей без присмотра, не допускать купания в неотведенных для этого местах.

Привел Александр Романов и печальную статистику. За последние пять лет в естественных водоёмах на территории региона утонуло 100 человек, из них 13 детей.

Выступающие на брифинге отметили, что большинство утонувших не умели плавать или обладали недостаточными навыками и находились в местах, не предназначенных для купания.

Чтобы свести несчастные случаи на воде к минимуму, нужно заниматься обучением подрастающего поколения. И к этому вопросу должны подключиться абсолютно все заинтересованные стороны.

По завершению мероприятия принято решение о совместном посещении водных объектов органами системы профилактики в целях предотвращения несчастных случаев на водоемах.