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Недвижимость18 июля 2022 12:30

Олег Мельниченко: «Вопрос обеспечения жителей региона качественной питьевой водой имеет приоритетное значение»

В регионе продолжают ремонтировать и строить скважины, насосные станции и водонапорные башни
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что на эти цели из местного бюджета направлено более 213 миллионов рублей. На сегодня удалось отремонтировать 44 водонапорных башен, насосной станции и 20 артезианских скважин.

Благодаря ремонту скважины, в селе Средняя Елюзань чистой питьевой водой теперь обеспечены более 550 человек.

- Вопрос обеспечения жителей Пензенской области качественной питьевой водой имеет приоритетное значение, - отметил губернатор Олег Мельниченко. – Могу точно сказать, что проект «Чистая вода» очень востребован. Мы будет продолжать работу в этом направлении.