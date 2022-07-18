Олег Мельниченко: «Вопрос обеспечения жителей региона качественной питьевой водой имеет приоритетное значение»

Напоминаем вам, что на эти цели из местного бюджета направлено более 213 миллионов рублей. На сегодня удалось отремонтировать 44 водонапорных башен, насосной станции и 20 артезианских скважин.

Благодаря ремонту скважины, в селе Средняя Елюзань чистой питьевой водой теперь обеспечены более 550 человек.

- Вопрос обеспечения жителей Пензенской области качественной питьевой водой имеет приоритетное значение, - отметил губернатор Олег Мельниченко. – Могу точно сказать, что проект «Чистая вода» очень востребован. Мы будет продолжать работу в этом направлении.