В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в незаконной добыче лося

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Приманив зверя, мужчина набросил веревку. После этого повалил самца лося на землю и перерезал ему горло ножом.

Случайные свидетели сообщили об этом в полицию.

Злоумышленник был задержан на месте преступления. В отделе полиции гражданин полностью признал свою вину.

ОМВД России по Зубово-Полянскому району возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Атюрьевского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Причиненный министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ущерб составил 80 000 рублей.

Расследование продолжается.