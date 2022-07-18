Ночью на нескольких улицах Саранска отключат воду

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, воду отключат сегодня в 23:00 и дадут завтра в 5:00.
В зону отключения попадают следующие дома:
- № 9, 11, 13, 32, 34 на улице Гагарина;
- № 80, 134-180 на улице Полежаева;
- № 1-22 на улице Чернышевского;
- № 1-19/1 в переулке Чернышевского;
- № 1-37 на улице Чайковского;
- № 1-40 в переулке Чайковского;
- № 1-21 на улице Некрасова;
- № 3-22 на улице Красной;
- № 1-24 на улице Павлова;
- № 1-24 на улице Эрзянской;
- № 1-23 на улице Гоголя;
- № 1-23 на улице Огарева;
- № 1-24 на улице Чапаева;
- № 1-22 на улице Октябрьской;
- № 1-30 на улице Ушакова;
- № 2а и 6а на улице Суворова;
- № 1-20 в переулке Суворова;
- № 1-32 на улице Седова;
- № 2-16 на улице Заводской;
- №1-36 на улице Кутузова;
- № 1-43 на улице Пионерской.