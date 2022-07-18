Ночью на нескольких улицах Саранска отключат воду

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, воду отключат сегодня в 23:00 и дадут завтра в 5:00.

В зону отключения попадают следующие дома:

- № 9, 11, 13, 32, 34 на улице Гагарина;

- № 80, 134-180 на улице Полежаева;

- № 1-22 на улице Чернышевского;

- № 1-19/1 в переулке Чернышевского;

- № 1-37 на улице Чайковского;

- № 1-40 в переулке Чайковского;

- № 1-21 на улице Некрасова;

- № 3-22 на улице Красной;

- № 1-24 на улице Павлова;

- № 1-24 на улице Эрзянской;

- № 1-23 на улице Гоголя;

- № 1-23 на улице Огарева;

- № 1-24 на улице Чапаева;

- № 1-22 на улице Октябрьской;

- № 1-30 на улице Ушакова;

- № 2а и 6а на улице Суворова;

- № 1-20 в переулке Суворова;

- № 1-32 на улице Седова;

- № 2-16 на улице Заводской;

- №1-36 на улице Кутузова;

- № 1-43 на улице Пионерской.