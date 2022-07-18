Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 июля 2022 9:29

В Пензенской области продолжаются поиски пенсионера, ушедшего в лес за ягодами

Мужчина пропал 13 июля
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Ориентировка на поиск

Ориентировка на поиск

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» продолжают поиски 75-летнего Евгения Петропавловского. На прошлой неделе мужчина ушел за ягодами в лес в районе санатория «Березовая роща».

«За прошедшие дни добровольцами отряда пройдено 136 километров, местность сложная, есть огромные труднопроходимые овраги, много полей, часть из которых мы сверху осмотрели с помощью квадрокоптера», - отметили представители отряда.

На данный момент мужчина не найден. Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавый, седые волосы, серые глаза. Был одет в темно-синий костюм, резиновые сапоги, черную кепку. При себе имел зеленый рюкзак.

Информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.