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Происшествия18 июля 2022 5:56

В Пензенской области на угнанном авто злоумышленник совершил съезд в кювет и перевернулся

От полученных травм водитель скончался на месте
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

О хищении принадлежащего ему автомобиля «Лада Приора» в полицию Колышлейского района сообщил житель села Малая Сердоба 1985 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в замке зажигания похищенного транспортного средства был оставлен ключ, чем и воспользовался злоумышленник.

Похищенную автомашину сотрудники уголовного розыска обнаружили на 593 километре автодороги «Нижний Новгород - Саратов».

Злоумышленник не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующем опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте. Им оказался односельчанин потерпевшего 2002 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.