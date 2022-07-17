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Происшествия17 июля 2022 15:01

В Мордовии к полутора годам лишения свободы условно приговорена 30-летняя женщина

В состоянии алкогольного опьянения она применила насилие в отношении инспектора ПДН и участкового в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следствием и судом установлено, что 30 мая 2022 женщина в состоянии алкогольного опьянения применила насилие в отношении инспектора ПДН, прибывшего для проверки жилищно-бытовых условий семьи осужденной, состоящей на профилактическом учете.

Кроме того, она применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, при этом высказывая угрозы применения насилия в отношении обоих сотрудников.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.