В Пензенской области, у заснувшего 70-летнего приятеля женщина похитила 14 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники осмотрели место происшествия и провели поквартирный обход. В результате проведённых оперативных мероприятий полицейские установили, что из жилища заявителя приблизительно неделю назад выходила неизвестная женщина.

Получив описание предполагаемой злоумышленницы, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении данного преступления.

Ей оказалась жительница Мокшанского района 1962 года рождения, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности.

В ходе допроса женщина дала признательные показания. В день совершения преступления она распивала спиртное с потерпевшим. В течение вечера мужчина давал ей деньги, а она ходила за выпивкой. Когда заявитель уснул, злоумышленница проникла в комнату, где хранились деньги, взяла их и вышла из квартиры.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.