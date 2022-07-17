В Саранске возбуждено уголовное дело на 46-летнего мужчину, похитившего у приятеля телефон

Следственным отделом ОП№1 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска стало известно о возможной причастности к хищению банковской карты 46-летнего жителя Саранска. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где признался в совершении преступления.

О том, что с банковского счета списываются денежные средства потерпевший узнал от сотрудников полиции.

В настоящее время расследование продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.