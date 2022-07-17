В Пензе вечером один из двоих подошедших к мужчине незнакомцев попросил закурить

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В завязавшейся драке незнакомец нанес мужчине удар в челюсть, после которого пострадавший попал в больницу.

Второй незнакомец в это время, наверное, курил в сторонке свои.

Согласно заключению эксперта, повреждения, причиненные пострадавшему, расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 38-летний житель областного центра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.