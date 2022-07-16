Школьники из Заречного попробовали себя в роли журналистов

По словам директора АНО «ЗАТО Единая семья» Надежды Волковой, в комфортной и творческой атмосфере ребята занимаются разговорным английским языком, общей физической подготовкой, а также осваивают различные профессиональные навыки.

- Для детей всегда организована культурная программа, в рамках которой они посещают культурные учреждения города Заречного. Недавно у ребят прошло занятие в студии журналистики «Автор» во Дворце творчества детей и молодежи, - поделилась Надежда Александровна.

Ребят не только посетили музей ретро-техники, созданный при студии, но и попробовали взять интервью и сами выступили в роли респондентов. Надежда Александровна отметила, что такие занятия хорошо способствуют развитию и социализации детей: они учатся общаться со сверстниками и примеряют на себя новые профессии, что в дальнейшем может помочь им в вопросе профориентации.

Руководитель студии журналистики Карина Владиславовна отметила большую заинтересованность и активность ребят:

- Занятие прошло очень динамично, дети не только слушали информацию, как это часто бывает на занятиях, но и активно задавали вопросы, включались в обсуждение.