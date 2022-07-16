Главный психиатр-нарколог Пензенской области поддержал введение новых ограничений на продажу алкоголя

Инициативу также поддержало медицинское сообщество.

- Ввести новые ограничения на продажу алкоголя необходимо, - заявляет главный внештатный специалист-психиатр-нарколог, главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин.

По его словам, число торговых точек, реализующих спиртное, на душу населения в Пензенской области крайне высокое. Новые ограничения смогут положительно повлиять на здоровье населения.

- Да, быть может до 10:00 не так много людей идут в магазин за алкоголем, но если мы из 10 человек остановим хотя бы одного, то это уже даст большой экономический и человекосохраняющий эффект - снизится количество сердечно-сосудистых заболеваний и смертность, - заключил Юрий Александрович.

Проект закона планируется подготовить к очередной сессии Законодательного собрания региона.