Прокуратура Мордовии обеспечивает законность при реализации нацпроектов

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, в целях устранения нарушений принесено 2 протеста, в суд предъявлено 36 исковых заявлений, внесено 7 представлений, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 9 лиц, административной – 2, по материалам прокурорской проверки возбуждено 1 уголовное дело.

По направленным прокурором Ленинского района Саранска материалам проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по факту хищения директором ЧУ ДПО «Институт проблем предпринимательства» бюджетных средств путем предоставления в орган соцзащиты населения подложных документов о якобы оказанных услугах, связанных с обучением и дополнительным образованием женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до полутора лет.

Прокуратурой Торбеевского района проверена деятельность получателя субсидий из регионального бюджета на профобразование, в том числе, дополнительное, работников негосударственных организаций соцобслуживания навыкам долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами и на создание и функционирование пунктов проката средств технической реабилитации.

В связи с установленными фактами бесконтрольной выдачи техсредств реабилитации, в том числе, в отсутствие документов, подтверждающих реальную потребность в них получателей, и несвоевременной оплаты оказанных услуг по обучению работников социального обслуживания навыкам долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, прокуратурой района внесено представление (на рассмотрении).

Прокуратурой Пролетарского района г. Саранска в бюджетном учреждении выявлено дробление закупок спортинвентаря и оборудования в целях обхода установленной законом процедуры торгов.

В связи с этим в учреждение внесено представление, в отношении его руководителя возбуждено дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. (акты реагирования на рассмотрении).

Прокуратурой Ичалковского района в суд направлено 19 исковых заявлений о признании недействительными свидетельств о профобучении (переобучении) по направлению работодателя граждан предпенсионного возраста, выданных образовательным учреждением, поскольку их получатели в действительности обучение не проходили (на рассмотрении).

Также пресекались иные нарушения закона в сфере закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, при обучении и переобучении граждан, факты распространения в сети «Интернет» информации о способах обналичивания средств материнского капитала.

Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов продолжаются и находятся на контроле.