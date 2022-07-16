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Происшествия16 июля 2022 8:59

В Каменке отдыхавший нетрезвым около дома мужчина по ошибке окликнул незнакомца

Завязавшаяся словесная перепалка продолжилась в подъезде, куда вслед за незнакомцем зашел отдыхавший у подъезда товарищ. С гаечным ключом
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Конфликт перерос в рукопашную, в которой подручный инструмент в виде гаечного ключа поевал за обе стороны.

Как часто бывает, больше досталось собственнику ключа.

И хотя в больницу обратились оба, согласно заключению эксперта, телесные повреждения, полученные заявителем в полицию, классифицируются как вред здоровью средней степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.