В Каменке отдыхавший нетрезвым около дома мужчина по ошибке окликнул незнакомца

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Конфликт перерос в рукопашную, в которой подручный инструмент в виде гаечного ключа поевал за обе стороны.

Как часто бывает, больше досталось собственнику ключа.

И хотя в больницу обратились оба, согласно заключению эксперта, телесные повреждения, полученные заявителем в полицию, классифицируются как вред здоровью средней степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.