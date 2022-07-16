В Каменке отдыхавший нетрезвым около дома мужчина по ошибке окликнул незнакомца

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Конфликт перерос в рукопашную, в которой подручный инструмент в виде гаечного ключа поевал за обе стороны.
Как часто бывает, больше досталось собственнику ключа.
И хотя в больницу обратились оба, согласно заключению эксперта, телесные повреждения, полученные заявителем в полицию, классифицируются как вред здоровью средней степени тяжести.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.
Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.