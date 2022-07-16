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Происшествия16 июля 2022 5:46

Более 94 млн рублей в доход государства взыскано по иску прокурора Пензенской области

Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрел его исковое заявление о взыскании с 21 осужденного суммы незаконно полученного дохода
Виктор ВИКТОРОВ

Основанием для обращения в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела в отношении участников преступной группы, незаконно обналичивавших денежные средства.

Приговором суда ее участники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, по ходатайству прокурора, с целью обеспечения исковых требований суд наложил арест на имущество ответчиков (26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества, 18 автомобилей).

Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.