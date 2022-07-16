Клиенты «ТНС энерго Пенза» выбирают электронную квитанцию

Фото:«ТНС энерго Пенза»

С начала года число пользователей бесплатного сервиса доставки счетов на электронную почту увеличилось более чем в два раза и превысило 58000 человек.

Потребители отмечают преимущества «Электронной квитанции»: гарантированную своевременную доставку, защиту персональных данных, удобность хранения и комфортную оплату без комиссии по встроенной ссылке.

Собственники нескольких помещений могут получать квитанции по всем объектам недвижимости на один электронный почтовый ящик. Также по желанию потребителя возможна доставка одного платёжного документа на несколько электронных адресов.

После поступления клиенту документ хранится в электронном ящике и в цифровом архиве компании, в случае необходимости его всегда легко найти.

Немаловажно, что электронная квитанция юридически равнозначна бумажной версии и пригодна для предоставления в любые органы государственной власти.

Подключить сервис «Электронная квитанция» можно любым удобным способом:

• на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

• в Личном кабинете;

• в мобильном приложении «ТНС энерго»

• в любом офисе «ТНС энерго Пенза».

Справка о компании:

ООО «ТНС энерго Пенза» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области. Компания обслуживает 660 164 физических и 17 781 юридическое лицо, что составляет 75% рынка сбыта электроэнергии в регионе. ООО «ТНС энерго Пенза» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго» — одного из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России. По итогам 2021 года объем полезного отпуска электроэнергии составил 3,3 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года составил 67,08 млрд кВт*ч.