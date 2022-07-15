Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июля 2022 11:53

В Пензенской области следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины от удара молнии

ЧП произошло около 17 часов 14 июля в поле, примерно в 5 км от поселка Мирный Мокшанского района
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 17 часов 14 июля 2022 года в поле, примерно в 5 км от поселка Мирный Мокшанского района, 37-летний мужчина получил удар молнии и скончался на месте происшествия.

Погибший работал пастухом в одной из сельскохозяйственных организаций. В момент происшествия он вместе со вторым пастухом перегонял скот.

По факту смерти мужчины 1985 года рождения Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.