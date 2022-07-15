К концу 2022 года половина оборота по картам ВТБ будет приходиться на «Мир»

Каждая пятая национальная карта выпускалась в цифровом формате.

На «Мир» в июне пришлось более 40% общего оборота по картам банка и почти 85% объема транзакций по виртуальным картам. По прогнозу банка, к концу года доля национальных карт в общем объеме трат по картам ВТБ достигнет 50%.

Всего с начала года ВТБ выдал клиентам 2,5 млн карт «Мир» - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате, в то время как год назад на виртуальный «Мир» приходилось менее 3%. Всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона цифровых национальных карт.

Россияне все чаще расплачиваются именно национальными картами – летом на них пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В тратах по виртуальным картам доля «Мира» достигла уже 85%.

Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ потратили 465 млрд рублей – в 1,7 раза, чем за январь-июнь 2021 года. При этом с января по июнь месячный объем транзакций по ним увеличился почти на треть – до 90 млрд рублей. В сегменте цифрового «Мира» динамика еще более значительная: оборот по таким картам к июню вырос втрое.

«Несмотря на уход ряда зарубежных платежных сервисов, цифровые карты – и прежде всего «Мир» – продолжают набирать популярность.

Владельцам смартфонов на ОС Android по-прежнему доступна оплата с помощью Samsung Pay и Mir Pay, кроме того, цифровыми картами можно расплачиваться в интернет-магазинах.

В целом, мы фиксируем продолжающийся спрос на национальные карты – как в пластиковом, так и в цифровом формате, сегодня их портфель в ВТБ превысил 13,5 млн карт. На них уже приходится свыше 40% трат по картам ВТБ против трети в первом квартале. К концу года, по нашим прогнозам, их доля в обороте розничных клиентов может достичь 50%», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.