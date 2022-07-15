Участники станкостроительного кластера обсудили задачи по импортозамещению

Фото: Пресс-служба ООО «СтанкоМашСтрой»

Стороны обсудили актуальные задачи по импортозамещению, развитию бизнеса и станкостроительной отрасли, в целом. Речь шла о высокотехнологичных проектах, на реализацию которых могут рассчитывать участники первого в России станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш». Эти перспективы стали реальностью после включения промышленного объединения в реестр Минпромторга России.

Особое внимание было уделено вопросам развития кооперации и локализации производства. Так сейчас доля российских комплектующих в оборудовании завода «СтанкоМашСтрой» составляет 80%

«Конвейер, кабинетная защита – это лишь начало совместной работы. Уверен, что впереди новые проекты, для реализации которых есть собственная производственная база и стремление к новым горизонтам», - пояснил Александр Давыдов.

Как сообщил Олег Кочетков, в ближайшее время он намерен встретиться со всеми ключевыми участниками промышленного объединения, чтобы скоординировать совместную работу в части задач по импортозамещению.