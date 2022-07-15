В Мордовии за призывы к насильственной смене власти РФ мужчина заключен под стражу

Фото: Пресс-служба УФСБ РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-служба УФСБ РФ по Республике Мордовия, в

феврале и марте текущего года фигурант, будучи противником государственного строя РФ, используя радиопередающее оборудование с дальностью трансляции до 10000 км, осуществлял публичные призывы к насильственной смене действующей власти РФ.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.